У Бериславі через ворожий обстріл загинули іноземні волонтери, — Херсонська ОВА

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Як пише RegioNews, про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації. Щирі співчуття родинам загиблих", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо, в Херсонській області внаслідок скидання ворогом вибухівки з безпілотника 48-річна жінка отримала вибухову травму та втратила палець на руці. Жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.