Росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку в Херсонській області

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Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - йдеться у повідомленні.



Жінку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні.