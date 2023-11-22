Херсонщина: внаслідок обстрілів за добу загинула одна людина, семеро поранених

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Російські війська випустили по Херсонщині понад 500 снарядів протягом минулої доби. Загинула одна людина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські війська здійснили 115 обстрілів, випустили 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. За словами Прокудіна, містом Херсон ворог випустив 46 снарядів.

"Російські військові влучили до житлових кварталів населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісна будівля у Херсоні", - написав Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще 7 - отримали поранення.

Нагадаємо, у Бериславі на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів приватного будинку.