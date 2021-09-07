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07 вересня 2021, 13:46 86

На Херсонщині чоловіка з сином віднесло у відкрите море на човні з саморобним вітрилом

07 вересня 2021, 13:46 86
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Фото: Facebook
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На Херсонщині чоловіка разом з 13-тирічним сином на надувному човні, обладнаному саморобним вітрилом, віднесло у відкрите море

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Херсонській області.

Наявність у чоловіка мобільного телефону значно полегшило рятувальникам пошуки. Виявили мандрівників о 23:00 на відстані близько 6 кілометрів від берега", - розповіли рятувальники.

Рятувальники пересадили їх до свого човна, закутали в пледи та разом з їхнім надувним човном доправили до берега.

Зі слів чоловіка, вони з сином приїхали з Харкова відпочивати у наметах на березі в смт Лазурне, потім вирішили перебратися до острова Джарилгач.

Щойно вийшли в море, здійнявся сильний вітер і їх почало швидко відносити від берега. Коли ситуація вже стала неконтрольованою чоловік зателефонував на номер Служби 101", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині п'ятьох дітей на катамарані віднесло на 3 км у відкрите море.

рятувальники ДСНС діти море Херсонська область

 
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