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07 сентября 2021, 13:46 89

На Херсонщине мужчину с сыном отнесло в открытое море на лодке с самодельным парусом

07 сентября 2021, 13:46 89
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Фото: Facebook
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На Херсонщине мужчину вместе с 13-тилетним сыном на надувной лодке, оборудованной самодельным парусом, унесло в открытое море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Херсонской области.

Наличие у мужчины мобильного телефона значительно облегчило спасателям поиски. Обнаружили путешественников в 23:00 на расстоянии около 6 километров от берега", - рассказали спасатели.

Спасатели пересадили их в свою лодку, укутали в пледы и вместе с их надувной лодкой доставили к берегу.

По словам мужчины, они с сыном приехали из Харькова отдыхать в палатках на берегу в пгт Лазурное, затем решили перебраться к острову Джарылгач.

Как только вышли в море, поднялся сильный ветер и их начало быстро уносить от берега. Когда ситуация уже стала неконтролируемой мужчина позвонил на номер Службы 101", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море.

спасатели ГСЧС дети море Херсонская область

 
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