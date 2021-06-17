14:59  17 червня
У "Київавтодорі" проводять обшуки у справі про несплату податків
14:33  17 червня
Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області
17:56  17 червня
Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
17 червня 2021, 15:59 44

Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під вартою

17 червня 2021, 15:59 44
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, які звинувачуються у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк

Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", пише RegioNews.

"Адвокати Мангера і Левіна пішли до апеляційного суду з надією витягнути вбивць з СІЗО. Але апеляційний суд сьогодні їм відмовив", - йдеться у повідомленні.

15 червня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотань адвокатів Мангера та Левіна про зміну їм запобіжних заходів та залишив їх під вартою.

Як повідомлялося, за "справою Гандзюк" запобіжний захід без права внесення застави для Мангера і Левіна продовжили до 9 липня. Так виключається тиск на слідство і свідків.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради. Про це він повідомив у суді.

Катерина Гандзюк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua