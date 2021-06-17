Справа Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера і Левіна під вартою

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Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, які звинувачуються у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк

Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", пише RegioNews.

"Адвокати Мангера і Левіна пішли до апеляційного суду з надією витягнути вбивць з СІЗО. Але апеляційний суд сьогодні їм відмовив", - йдеться у повідомленні.

15 червня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотань адвокатів Мангера та Левіна про зміну їм запобіжних заходів та залишив їх під вартою.

Як повідомлялося, за "справою Гандзюк" запобіжний захід без права внесення застави для Мангера і Левіна продовжили до 9 липня. Так виключається тиск на слідство і свідків.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради. Про це він повідомив у суді.