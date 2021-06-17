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17 июня 2021, 15:59 53

Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

17 июня 2021, 15:59 53
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Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, которые обвиняются в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", пишет RegioNews.

"Адвокаты Мангера и Левина пошли в апелляционный суд с надеждой вытащить убийц из СИЗО. Но апелляционный суд им отказал", - говорится в сообщении.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов Мангера и Левина об изменении им меры пресечения и оставил их под стражей.

Как сообщалось, за "делом Гандзюк" меру пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля. Так исключается давление на следствие и свидетелей.

Также известно, что подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Мангер намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он сообщил в суде.

Екатерина Гандзюк

 
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