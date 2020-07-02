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02 липня 2020, 10:12 2

Херсонський лабцентр придбав скандальні ПЛР-тести на коронавірус

02 липня 2020, 10:12 2
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Вартість закупівлі становить 2,1 млн грн
Вартість закупівлі становить 2,1 млн грн
Фото: з відкритих джерел
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ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ" придбає у ТОВ "Укргентех" набір реагентів для виявлення коронавіруса COVID-19.

Про це повідомляє Херсон.online, передає RegioNews.

Відповідний тендер був оголошений у червні цього року. Участь в тендері взяла одна компанія - "Укргентех", яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником - 2,1 млн грн.

Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно з умовами договору, "Укргентех" повинен поставити лабораторного центру набір реагентів для виявлення коронавіруса COVID-19 до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, як заявив головний санлікар, тести українського виробника "Укргентех" можуть використовуватися для діагностики коронавіруса, вони працюють правильно.

Раніше повідомлялося, що скандал навколо українських ПЛР-тестів розгорівся після того, як Центр громадського здоров'я МОЗ заявив про невідповідність даних діагностичних систем заявленим характеристикам. Фахівці Центру стверджували, що тести неточні, а тому не можуть використовуватися для діагностики COVID-19.

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