Херсонський лабцентр придбав скандальні ПЛР-тести на коронавірус

Вартість закупівлі становить 2,1 млн грн

Вартість закупівлі становить 2,1 млн грн

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Херсон.online, передає RegioNews.

Відповідний тендер був оголошений у червні цього року. Участь в тендері взяла одна компанія - "Укргентех", яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником - 2,1 млн грн.



Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно з умовами договору, "Укргентех" повинен поставити лабораторного центру набір реагентів для виявлення коронавіруса COVID-19 до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, як заявив головний санлікар, тести українського виробника "Укргентех" можуть використовуватися для діагностики коронавіруса, вони працюють правильно.

Раніше повідомлялося, що скандал навколо українських ПЛР-тестів розгорівся після того, як Центр громадського здоров'я МОЗ заявив про невідповідність даних діагностичних систем заявленим характеристикам. Фахівці Центру стверджували, що тести неточні, а тому не можуть використовуватися для діагностики COVID-19.