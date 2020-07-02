Херсонский лабцентр приобрел скандальные ПЦР-тесты на коронавирус

Стоимость закупки составила 2,1 млн грн

Стоимость закупки составила 2,1 млн грн

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Об этом сообщает Херсон.online, передает RegioNews.

Соответствующий тендер был объявлен в июне этого года. Участие в тендере взяла одна компания - "Укргентех", которая, собственно, и победила, предложив за свой товар сумму, равнозначную объявленной заказчиком - 2,1 млн грн.



Договор с победителем тендера заключен. Согласно условиям договора, "Укргентех" должен поставить лабораторному центру набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19 до 31 декабря 2020 года.

Напомним, как заявил главный санврач, тесты украинского производителя "Укргентех" могут использоваться для диагностики коронавируса, они работают правильно.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг украинских ПЦР-тестов разгорелся после того, как Центр общественного здоровья Минздрава заявил о несоответствии данных диагностических систем заявленным характеристикам. Специалисты Центра утверждали, что тесты неточны, а потому не могут использоваться для диагностики COVID-19.

В "Укргентех" заявили о распространении неправдивой информации относительно их продукции и заказали ее исследование в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний.