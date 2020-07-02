Херсонский лабцентр приобрел скандальные ПЦР-тесты на коронавирус
ГУ "Херсонский областной лабораторный центр Минздрава" приобретет у ООО "Укргентех" набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Херсон.online, передает RegioNews.
Соответствующий тендер был объявлен в июне этого года. Участие в тендере взяла одна компания - "Укргентех", которая, собственно, и победила, предложив за свой товар сумму, равнозначную объявленной заказчиком - 2,1 млн грн.
Договор с победителем тендера заключен. Согласно условиям договора, "Укргентех" должен поставить лабораторному центру набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19 до 31 декабря 2020 года.
Напомним, как заявил главный санврач, тесты украинского производителя "Укргентех" могут использоваться для диагностики коронавируса, они работают правильно.
Ранее сообщалось, что скандал вокруг украинских ПЦР-тестов разгорелся после того, как Центр общественного здоровья Минздрава заявил о несоответствии данных диагностических систем заявленным характеристикам. Специалисты Центра утверждали, что тесты неточны, а потому не могут использоваться для диагностики COVID-19.
В "Укргентех" заявили о распространении неправдивой информации относительно их продукции и заказали ее исследование в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний.