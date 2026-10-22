Фото: ГПСУ

Бойцы пограничной бригады "Гарт" продолжают эффективно сдерживать и уничтожать врага на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами, однако их планы срывают пограничники. Разведывательно-ударные группы БПЛА обнаруживают захватчиков и уничтожают их с помощью всех имеющихся видов вооружения.

Силовые подразделения срывают попытки врага прорваться на севере региона.

Напомним, в течение 21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины поразили станцию РЭС, пункты управления и склад оккупантов в Брянской области РФ, Запорожской и Луганской областях.