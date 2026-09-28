Полтавщину атакували ворожі безпілотники
Вранці 28 вересня Полтавську громаду атакували російські дрони
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон, двері та дах приватного будинку.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Відповідні служби працюють на місці та уточнюють наслідки атаки.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей.
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