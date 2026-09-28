Фото: ОВА

В ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС, передає RegioNews.

Найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий будинок в Салтівському районі, куди прийшовся один із ворожих ударів.

Зафіксовано влучання на рівні 2 поверху, через що зруйновані конструкції квартир на другому та третьому поверхах. Надзвичайники евакуювали та врятували з понівеченої будівлі 32 людини.

Медики надали допомогу 24 постраждалим. Зокрема, були госпіталізовані двоє дітей – 8- та 12-річні хлопчики. Ще шестеро дітей віком від 3 до 15 років отримали допомогу лікарів на місці.

На місцях продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліції, бригади медиків, комунальники та волонтери.

Рятувально-пошукові роботи тривають, а психологи надають необхідну допомогу мешканцям.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі.