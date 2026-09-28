Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби поліції та ДСНС.

Внаслідок ворожого удару травмовано чотирьох людей: дівчата віком 15 і 17 років, а також двоє чоловіків віком 19 і 27 років. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну меддопомогу.

Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні житлові будинки. Виникла пожежа в одному з будинків.

Правоохоронці задокументували наслідки атаки росіян.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей.