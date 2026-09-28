Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 вересня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:00 сили ППО знищили або подавили 112 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі.

В ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей.