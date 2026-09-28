Фото: ОВА

Пізно ввечері 27 вересня російські загарбники вдарили по житловому сектору на півдні Одещини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади, дахи та скління семи приватних будинків, а також легкові автомобілі місцевих мешканців.

Поранення дістали двоє людей — 62-річний чоловік та 63-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Крім того, вночі окупанти вдарили по порожній складській будівлі в області. Там виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня внаслідок ворожих ударів по Салтівському та Київському районах Харкова постраждали понад 20 людей, серед них – 8 дітей.