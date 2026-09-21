Російські дрони вдарили по Лозовій: з-під завалів деблокували тіло загиблої людини

Фото: ДСНС Харківщини

Уночі російські війська атакували ударними безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, троє постраждали

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Через обстріл були пошкоджені та частково зруйновані об’єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури. На місцях ударів виникли два осередки пожежі.

Одна з них сталася у двоповерховому багатоквартирному будинку. Там загорівся дах на площі близько 200 квадратних метрів. Також були зруйновані квартири на другому поверсі.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники ДСНС врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

Наслідки російського удару наразі ліквідовують відповідні служби.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.