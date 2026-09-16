Удар по потягу "Київ – Миколаїв": у ДСНС показали наслідки
Після удару безпілотника по пасажирському потягу в Баштанському районі на Миколаївщині виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На момент удару пасажири та працівники потяга встигли евакуюватися на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих.
Вогнеборці ліквідували пожежу на незначній площі. Роботу ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому вони працювали з урахуванням безпекової ситуації.
Також рятувальники допомогли перевезти пасажирів до безпечного місця.
Нагадаємо, вранці 16 вересня на Миколаївщині під ворожий удар потрапив поїзд №122 "Київ – Миколаїв".
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію у відповідь на атаки по пасажирському транспорту в Україні.
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