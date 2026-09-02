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02 вересня 2026, 15:59

Унаслідок денної атаки дронів на Київ постраждали 9 людей: прокуратура розпочала розслідування

02 вересня 2026, 15:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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Унаслідок атаки російських безпілотників на Київ 2 вересня постраждали дев’ятеро людей. Такі дані станом на 14:00

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок та складські приміщення. Серед постраждалих немає студентів університету.

Наслідки російської атаки зафіксували у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого постраждали цивільні люди. Провадження відкрили за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вдень 2 вересня російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі навчального закладу.

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