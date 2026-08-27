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27 серпня 2026, 13:22

Суддя на Київщині за $2,5 тисячі допомагав оформити відстрочку від мобілізації

27 серпня 2026, 13:22
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Фото: ДБР
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ДБР повідомило про підозру голові одного з районних судів Київщини. За $2,5 тисячі він допомагав військовозобов'язаному отримати судове рішення, яке могло стати підставою для відстрочки від мобілізації

Про це повідомила прессслужба ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, чоловік через знайомого таксиста-посередника домовився із суддею про зустріч. Під час розмови голова суду пояснив, як оформити документи, щоб справа потрапила саме до його суду.

Зокрема, військовозобов’язаному порадили орендувати житло у відповідному районі або зареєструватися там як внутрішньо переміщена особа. Чоловік виконав ці рекомендації, орендував квартиру, оформив статус ВПО та подав заяву про встановлення факту самостійного виховання неповнолітньої дитини.

За даними ДБР, суддя особисто забрав документи та забезпечив розподіл справи на себе. Надалі він продовжував консультувати заявника щодо оформлення справи та повідомив, що приходити на засідання не потрібно.

Після ухвалення рішення чоловік мав отримати його копію через посередника та передати за це $2,5 тисячі.

Після передачі грошей працівники ДБР затримали посередника. У його автомобілі вилучили кошти та мобільні телефони.

Також правоохоронці провели обшуки у суді та за місцем проживання судді. У приміщенні суду вилучили телефон голови суду та матеріали інших подібних справ.

Наразі слідчі перевіряють судові рішення, після яких військовозобов’язані могли отримувати відстрочки від мобілізації та виїжджати за кордон.

Судді повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України, а посереднику – за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали двох мешканців Миколаєва, один із яких є колишнім народним депутатом. Вони за $10 тисяч обіцяли військовозобов'язаному допомогти оформити третю групу інвалідності, щоб він отримав відстрочку від мобілізації.

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ДБР війна суддя Київська область ухилення від мобілізації документи військовозобов'язаний
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