Атака дронів на Запоріжжя: шестеро поранених, пошкоджені маршрутка та магазин
У Запоріжжі внаслідок російських атак постраждали шестеро людей. Ворог продовжує атакувати обласний центр безпілотниками
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Також внаслідок ворожої атаки пошкоджені автомобілі, маршрутне таксі та магазин.
Обставини та наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що російські війська атакували автозаправну станцію в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені газозаправна колонка та автомобіль.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На трасі Київ — Чоп тимчасово обмежували рух у напрямку Києва
31 серпня 2026, 19:55У Кривому Розі директору комунального підприємства оголосили підозру у завданні 3,6 млн грн збитків
31 серпня 2026, 19:30Вибух у райвідділі поліції у Рівному: ДБР відкрило провадження через загибель вибухотехніка
31 серпня 2026, 18:57На Прикарпатті іномарка збила дитину
31 серпня 2026, 18:55Забув, де припаркував: чоловік заявив про "викрадення" авто, а поліція знайшла його як нарушника ПДР
31 серпня 2026, 18:45У Херсоні викрили "стрілків" окупаційної залізниці
31 серпня 2026, 18:24У Фінляндії російського бойовика засудили до 12,5 років ув'язнення за воєнні злочини на Луганщині
31 серпня 2026, 17:58На Харківщині медсестра торгувала відстрочкою від мобілізації
31 серпня 2026, 17:50На Кіровоградщині до суду скеровано справу за незаконну порубку 39 дерев на понад 800 тисяч гривень
31 серпня 2026, 17:45У Херсоні ворожий БпЛА атакував дитину: постраждав 11-річний хлопчик
31 серпня 2026, 17:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »