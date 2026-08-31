Атака на Київщину: горять склади "Аврори", жителів просять закрити вікна

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Вдень 31 серпня росіяни атакували Київщину. У мережі повідомляють про масштабну пожежу на складах

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

У місцевих каналах повідомили, що пожежа сталась на складах у Стоянці Київської області. За даними джерел, це склади мережі "Аврора".

Також у КМДА підтвердили, що в Бучанському районі масштабна пожежа. Зазначається, що через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. У разі появи задимлення жителям рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

за можливості увімкнути очищувач повітря;

пити достатньо води.

Також раніше повідомлялось про те, що окупанти атакували склад VARUS на Київщині.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували автозаправну станцію в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені газозаправна колонка та автомобіль.