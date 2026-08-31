Атака на Київщину: горять склади "Аврори", жителів просять закрити вікна
Вдень 31 серпня росіяни атакували Київщину. У мережі повідомляють про масштабну пожежу на складах
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
У місцевих каналах повідомили, що пожежа сталась на складах у Стоянці Київської області. За даними джерел, це склади мережі "Аврора".
Також у КМДА підтвердили, що в Бучанському районі масштабна пожежа. Зазначається, що через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. У разі появи задимлення жителям рекомендують:
зачинити вікна;
обмежити перебування на вулиці;
за можливості увімкнути очищувач повітря;
пити достатньо води.
Також раніше повідомлялось про те, що окупанти атакували склад VARUS на Київщині.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували автозаправну станцію в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені газозаправна колонка та автомобіль.