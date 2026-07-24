Крадіжки, проникнення та майже 35 тисяч збитків: на Рівненщині судитимуть серійного злодія

Фото ілюстративне

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 39-річного жителя Вараського району, якого обвинувачують у серії майнових злочинів

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік завдав потерпілим збитків майже на 35 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За інформацією поліції, у грудні минулого року житель села Сопачів, пошкодивши дверні замки, проник до будинку 47-річної жінки та викрав мобільний телефон, а також золоті й срібні прикраси.

Через кілька днів він, розбивши вікно, проник до будинку 50-річного односельця, звідки викрав 20 тисяч гривень. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, аналогічним способом проник до місцевого магазину та викрав гроші й товари.

Ще через місяць, за даними правоохоронців, фігурант викрав алкоголь і господарські товари з будинку 44-річної жінки.

Крім того, слідство встановило, що чоловік ще тричі незаконно проникав до будинків інших односельців без наміру щось викрасти — лише для того, щоб провести там час.

Слідчі повідомили 39-річному чоловікові про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.

У поліції зазначили, що обставинами, які обтяжують покарання, є рецидив злочинів та вчинення кримінальних правопорушень у стані алкогольного сп'яніння. Водночас пом'якшуючими обставинами слідство вважає щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння розкриттю злочинів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої, за даними слідства, входили 13 осіб, зокрема місцевий кримінальний авторитет.