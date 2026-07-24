Крадіжки, проникнення та майже 35 тисяч збитків: на Рівненщині судитимуть серійного злодія
На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 39-річного жителя Вараського району, якого обвинувачують у серії майнових злочинів
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік завдав потерпілим збитків майже на 35 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
За інформацією поліції, у грудні минулого року житель села Сопачів, пошкодивши дверні замки, проник до будинку 47-річної жінки та викрав мобільний телефон, а також золоті й срібні прикраси.
Через кілька днів він, розбивши вікно, проник до будинку 50-річного односельця, звідки викрав 20 тисяч гривень. Згодом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, аналогічним способом проник до місцевого магазину та викрав гроші й товари.
Ще через місяць, за даними правоохоронців, фігурант викрав алкоголь і господарські товари з будинку 44-річної жінки.
Крім того, слідство встановило, що чоловік ще тричі незаконно проникав до будинків інших односельців без наміру щось викрасти — лише для того, щоб провести там час.
Слідчі повідомили 39-річному чоловікові про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.
У поліції зазначили, що обставинами, які обтяжують покарання, є рецидив злочинів та вчинення кримінальних правопорушень у стані алкогольного сп'яніння. Водночас пом'якшуючими обставинами слідство вважає щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння розкриттю злочинів.
Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої, за даними слідства, входили 13 осіб, зокрема місцевий кримінальний авторитет.