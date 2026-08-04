Фото: поліція

ДТП сталася 3 серпня близько 17:45 в місті Нетішин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Солов’євській у вантажівки Scania R450 під час руху пошкодилося колесо. Через це водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням "Нетішин – Острог".

Внаслідок зіткнення травми отримали четверо пасажирів автобуса. Двох чоловіків віком 49 та 54 років госпіталізували до лікарні, ще двом пасажирам надали меддопомогу на місці.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, 28 липня близько 13:20 п'яний водій позашляховика влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі. Внаслідок зіткнення дві жінки загинули на місці.