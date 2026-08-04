Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 136 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 117 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, російські війська завдали чергового удару керованими авіабомбами по Сумах вночі 4 серпня. Загинули дві дитини та літня жінка.