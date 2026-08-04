Нічна атака на Миколаїв: загинула 89-річна жінка, семеро людей постраждали

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У Миколаєві внаслідок нічної атаки російських військ 4 серпня загинула 89-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

За його словами, російські війська атакували приватний сектор міста. Внаслідок удару загинула літня жінка.

"Мої співчуття. Ще семеро людей – постраждало", – зазначив Сєнкевич.

Також у місті зафіксували суттєві пошкодження приватних і багатоквартирних будинків.

Після завершення повітряної тривоги на місце виїхали міські служби, щоб оцінити наслідки атаки та визначити першочергові роботи. Комунальні бригади готуються до ліквідації наслідків і допомоги мешканцям.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового удару керованими авіабомбами по Сумах вночі 4 серпня. Під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники виявили тіла двох дівчаток віком 5 та 10 років. Також загинула літня жінка.