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24 липня 2026, 10:33

На Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст

24 липня 2026, 10:33
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Фото: поліція
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ДТП сталася 23 липня в селі Зеленів Вижницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель за кермом трактора "Т16 МГ-У1" виїжджав із другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі мотоциклу Spark.

Внаслідок зіткнення водій двоколісного, 16-річний житель Чернівців, від отриманих травм загинув на місці.

Поліцейські затримали 85-річного водія трактора.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.

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