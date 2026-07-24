Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель за кермом трактора "Т16 МГ-У1" виїжджав із другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі мотоциклу Spark.

Внаслідок зіткнення водій двоколісного, 16-річний житель Чернівців, від отриманих травм загинув на місці.

Поліцейські затримали 85-річного водія трактора.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.