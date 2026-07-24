На Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст
ДТП сталася 23 липня в селі Зеленів Вижницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Місцевий житель за кермом трактора "Т16 МГ-У1" виїжджав із другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі мотоциклу Spark.
Внаслідок зіткнення водій двоколісного, 16-річний житель Чернівців, від отриманих травм загинув на місці.
Поліцейські затримали 85-річного водія трактора.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.
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