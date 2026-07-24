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24 июля 2026, 20:40

В Харькове водитель на бешеной скорости насмерть сбил 18-летнего парня

24 июля 2026, 20:40
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Фото: прокуратура
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В Харькове будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП. В результате аварии погиб 18-летний парень и травмировалась несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 20 мая на одном из центральных проспектов Харькова. 38-летний водитель Audi A4 двигался на скорости более 150 километров в час. Он наехал на двух пешеходов: 18-летнего парня и 17-летнюю девушку. В результате ДТП парень погиб на месте, а девушка получила тяжелые телесные повреждения.

Водителю уже сообщили о подозрении и взяли его под стражу. Мужчина раскаялся. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.

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