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20 липня 2026, 16:34

Створював картинку для ворога: на Херсонщині судитимуть оператора телеканалу окупантів

20 липня 2026, 16:34
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Фото: прокуратура Херсонської області
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Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом пособництва державі-агресору у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що влітку 2022 року, під час тимчасової окупації Херсона, обвинувачений добровільно працевлаштувався відеооператором до незаконно створеної окупаційною владою телерадіокомпанії "Таврия". Це медіа використовувалося державою-агресором як інструмент інформаційного впливу та поширення пропаганди на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Чоловік забезпечував фото- та відеозйомку постановочних сюжетів, репортажів і публічних заходів, організованих представниками окупаційної адміністрації. Виготовлені ним матеріали використовувалися для підготовки та поширення пропагандистського контенту через підконтрольні окупантам телеканали, інтернет-ресурси та Telegram-канали.

Зокрема, він здійснював відеозйомку організованих окупаційною владою публічних акцій, які надалі використовувалися для просування російських наративів та виправдання окупації.

Відповідно до висновків судових лінгвістичних експертиз, створені за його участі відеоматеріали містять ознаки інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Нагадаємо, раніше на Куп’янщині правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації добровільно перейшли на бік ворога та очолили так звану "податкову службу".

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