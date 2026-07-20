На Полтавщині ворожий дрон впав на території промислового підприємства: спалахнула пожежа
Зранку 20 липня на території одного з приватних промислових підприємств Полтавщини впав російський безпілотник
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Внаслідок падіння дрона виникла пожежа. Рятувальники ліквідували її.
За інформацією екстрених служб, загиблих чи постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 20 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждала міська інфраструктура.
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