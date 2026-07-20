Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 81 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вранці 20 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждала міська інфраструктура.