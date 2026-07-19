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19 липня 2026, 12:12

Удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 17, серед поранених — однорічна дитина

19 липня 2026, 12:12
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Фото: Харківска ОВА
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Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару 19 липня по місту Ізюм на Харківщині зросла до 17 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає

"Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих однорічний хлопчик. Всім надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що влучання зафіксували в п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста.

"На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик. Усім надається допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція", - написав начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, що російські війська атакували FPV-дроном автомобіль Червоного Хреста у Вільнянську Запорізької області.

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