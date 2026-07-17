У ДСНС показали наслідки ворожого удару КАБами по Сумах
Російська армія продовжує тероризувати Суми керованими авіабомбами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні й нежитлові будівлі.
В одній із будівель у центрі міста зруйновані дах та міжповерхове перекриття.
У приватному житловому секторі пошкоджені 12 домоволодінь.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 17 липня ворог атакував Суми керованими авіабомбами. Загалом зафіксовано п'ять ударів.
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