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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у п'яти регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Сумську та Харківську області.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що застосування обмежень 17 липня не прогнозується. Споживачів просять перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 130 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 7 локаціях.