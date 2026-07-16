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16 липня 2026, 20:50

На Черкащині студент за менш ніж 100 доларів пішов працювати на росіян

16 липня 2026, 20:50
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Фото з відкритих джерел
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На Черкащині викрили студента, який працював на росіян. Виявилось, що за це він отримав менш ніж 100 доларів на криптогаманець

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у листопаді минулого року студент сфотографував адміністративну будівлю в центрі міста, де розміщуються регіональні підрозділи органів державної влади. Це фото він надіслав співробітнику російської ФСБ. Через кілька днів студент уже зробив для росіян фото та відео аеродрому військової частини, де була авіаційна техніка та місця стоянки літаків.

За це йому відправили 80 доларів на криптогаманець.

На суді студент визнав провину. Він сказав, що не мав роботи, і тому пішов на це. За його словами, він не думав про негативні наслідки.

Суд врахував молодий вік обвинуваченого, важкі сімейні обставини його родини і зменшив строк увʼязнення до 10 років

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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