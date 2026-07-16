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16 липня 2026, 21:05

У Житомирі військовий СЗЧ з гранатою накинувся на поліцейського

16 липня 2026, 21:05
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Фото з відкритих джерел
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У Житомирі судили військового, який самовільно залишив частину. Виявилось, він погрожував насильством поліцейському

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що військовий був на посаді водія матеріального забезпечення однієї з військових частин. У квітні 2024 року він самовільно залишив місце служби. У червні цього року його затримали правоохоронці.

При цьому у під'їзді, де проживає чоловік, він погрожував працівнику поліції предметом, схожим на гранату. За словами правоохоронців, під час спілкування він поводився агресивно та погрожував застосувати предмет, який тримав у руці

Відомо, що на той момент військовий був п'яний. З'ясувалось, що в руказ у нього був піротехнічний засіб "Піро-5Г", який зовні схожий на гранату.

На суді він повністю визнав провину та вибачився перед поліцією. Суд призначив покарання 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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