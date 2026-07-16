Прикордонники накрили вогнем одразу два танки росіян
Українські захисники щодня нищать техніку окупантів. Прикордонники показали, як вони атакували одразу два танки
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу операторів підрозділу "Фенікс". Українські захисники знищили два російські танки, а також атакували ворожу артилерію та кількох "байкерів".
"У смузі відповідальності "Фенікса" у ворога постійно відбуваються проблеми, адже навіть добре замасковану техніку прикордонники не просто виявляють, але й спалюють вщент", - кажуть захисники.
Нагадаємо, раніше окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну установку російських загарбників на Запорізькому напрямку – інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".
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