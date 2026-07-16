Обстріли Слов’янська: окупанти гатили по приватному сектору зі "Смерчів" та авіабомбами

Фото: Вадим Лях

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає RegioNews .

У четвер, 16 липня, Словʼянськ зазнав наступних ворожих обстрілів.

Опівдні залп РСЗВ "Смерч" влучив у приміщення магазину в приватному секторі.

Дістала поранення жінка. Її госпіталізували.

Як поінформував Лях, об 11:30 російська керована авіабомба УМПБ Д30 СН пошкодила сім приватних будинків та авто.

Крім того, за його словами, вночі були пошкоджені дві приватні оселі. Також близько 05:30 FPV-дрон на оптоволокні влучив у машину. Зазнала пошкоджень вантажівка комунального підприємства.

Нагадаємо, що унаслідок російських ударів безпілотниками по Харкову та передмістю загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.