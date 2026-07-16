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16 липня 2026, 21:55

Радіоактивна загроза: СБУ задокументувала нові випадки використання РФ боєприпасів зі збідненим ураном

16 липня 2026, 21:55
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Фото: СБУ
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Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували два нові факти застосування рф боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Небезпечні складові виявлено в ударних БпЛА типу "Герань-2", якими росіяни двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року.

Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря", які ворог використовує як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів України.

Під час роботи слідчо-оперативної групи та фахівців ДСНС на місцях ворожих "прильотів" рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини.

За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів. Речовину ідентифіковано як Уран-234, Уран-235 та Уран-238.

Після виявлення та дослідження небезпечних комплектуючих були проведені комплексні заходи для їхньої нейтралізації.

Слідчі Служби безпеки здійснюють досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) для встановлення та притягнення до відповідальності рашистів, відповідальних за повітряні атаки.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині фермери знайшли бойові частини безпілотників прямо на полі.

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