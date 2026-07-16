На Дніпропетровщині фермери знайшли бойові частини безпілотників прямо на полі

Фото: Національна поліція

Це сталось у Нікопольському районі. Місцеві хлібороби знайшли бойові частини одразу двох російських дронів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що місцеві хлібороби знайшли дві бойові частини російських безпілотників різних типів. Особливо небезпечною була "знахідка", яка важила близько 50 кілограмів. Вибух такої потужності є небезпечним для життя.

"Навіть міцне залізо комбайнів і тракторів може не захистити від ударної хвилі та уламків. Учора, на щастя, обійшлося. Дякую працівникам ДСНС та поліції за оперативне реагування", - каже ексголова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Нагадаємо, раніше після чергового обстрілу столиці вибухотехніки обстежили місце падіння уламків. У результаті прямо на території підприємства знайшли бойову частину ракети.