У Херсоні російський дрон атакував маршрутний автобус
Вдень 9 липня російські окупанти атакували Херсон. "Ціллю" дрона став маршрутний автобус
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Росіяни атакували дроном маршрутний автобус. Попередньо, внаслідок удару отримали поранення дев'ятеро місцевих жителів. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.
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