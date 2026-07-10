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10 липня 2026, 07:19

Понад тисячу ударів по Запорізькій області: загинула людина, 12 постраждали

10 липня 2026, 07:19
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще 12 отримали травми.

Окупанти завдали 21 авіаудару по низці населених пунктів області, зокрема по Комишувасі, Оріхову, Михайло-Лукашевому та інших селах.

Також російська армія атакувала область 714 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів та десятки інших населених пунктів.

Крім того, зафіксовано один обстріл із реактивної системи залпового вогню по Малій Токмачці та 302 артилерійські удари по населених пунктах Запорізького, Василівського та Пологівського районів.

Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків і транспортних засобів.

Нагадаємо, російські війська вночі 10 липня атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району Харківської області. Загинула 50-річна жінка, ще троє людей постраждали. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та дві господарчі споруди.

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