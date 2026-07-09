Росіяни атакували дроном АЗС у Запоріжжі: є загиблий

Фото: Запорізька ОВА

Російські військові 9 липня атакували автозаправну станцію у Запоріжжі, одна людина загинула

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. Поранень дістав чоловік. Йому надається необхідна допомога", - ідеться у повідомленні.

Пізніше Федоров додав, що внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі троє людей поранені. Відомо також про одного загиблого.





Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс.



На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що вдень 9 липня російські окупанти атакували Херсон. "Ціллю" дрона став маршрутний автобус.