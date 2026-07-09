Росіяни атакували дроном АЗС у Запоріжжі: є загиблий
Російські військові 9 липня атакували автозаправну станцію у Запоріжжі, одна людина загинула
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. Поранень дістав чоловік. Йому надається необхідна допомога", - ідеться у повідомленні.
Пізніше Федоров додав, що внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі троє людей поранені. Відомо також про одного загиблого.
Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що вдень 9 липня російські окупанти атакували Херсон. "Ціллю" дрона став маршрутний автобус.
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