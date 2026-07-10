Втрати РФ за добу: мінус 1460 окупантів і 52 артсистеми
За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1 460 російських військових. Окрім того, окупанти втратили один танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 8 наземних робототехнічних комплексів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та воєнно-економічних об’єктів Росії. Серед уражених цілей – 12 російських танкерів, буксир і суховантаж в акваторії Азовського моря, а також нафтоналивний термінал у Ростовській області.
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