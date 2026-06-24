На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів
У Чернігівській області почалась нова хвиля евакуації. Місцева влада назвала список селищ
Про це повідомляє Чернігівська ОВА, передає RegioNews.
Під обовʼязкову евакуацію підпадають 12 прикордонних селищ чотирьох громад області:
- Корюківська ТГ - села Прибинь, Шишківка, Рудня.
- Городнянська ТГ - села Лемешівка, Мощенка.
- Новгород-Сіверська ТГ - села Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине.
- Семенівська ТГ - села Газопровідне, Олександрівка.
Нагадаємо, раніше через посилення російських обстрілів у Богодухівському районі Харківщини розширили зону обов'язкової евакуації – під неї підпадають понад сім тисяч жителів.
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