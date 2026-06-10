Фото: ОВА

На світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Під основним ударом опинився Холодногірський район, також зафіксовано влучання у Київському районі міста.

Внаслідок "прильотів" у Холодногірському районі спалахнули пожежі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих жінок віком 35, 42, 68 та 81 рік – у них діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці.

Інформація про руйнування та наслідки ворожих влучань ще уточнюється.

На місцях обстрілів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, 9 червня окупанти вдарили дроном по автівці у Дергачівській міській громаді на Харківщині. Загинула жінка, травми отримали четверо людей.