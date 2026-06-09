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09 червня 2026, 07:34

Двоє людей загинули та 13 постраждали внаслідок масованих атак на Сумщину

09 червня 2026, 07:34
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебувала 21 громада Сумської області. Ворог масовано застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Конотопській громаді через атаку російського БпЛА загинула 78-річна жінка. Також постраждали 8-річний хлопчик, жінки віком 41 і 75 років та 44-річний чоловік. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 10 приватних осель, вантажівка, три легкові автомобілі та мотоцикл.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік. Поранення отримав 68-річний чоловік, травмована 33-річна жінка. У громаді понівечено приватне домоволодіння та гараж.

У Глухівській громаді через удари російських безпілотників постраждали четверо чоловіків – двоє віком 54 роки, а також 51 та 50 років. Пошкоджень зазнали житлові будинки приміщення автостанції, майстерня підприємства та легковий автомобіль.

У Тростянецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА постраждали 2-річний хлопчик та 25-річна жінка. Пошкоджені два житлові будинки, гараж, автомобіль і газопровід.

У Хутір-Михайлівській громаді через скидання вибухівки з російського дрона травмовано 56-річного чоловіка та пошкоджено приватний будинок.

У Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Сумській, Путивльській, Зноб-Новгородській, Березівській, Есманській та інших громадах пошкоджені будинки, господарські споруди, магазини, заклад освіти, транспортні засоби й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, упродовж ночі Харків зазнав чергового масованого ударуворожими безпілотниками. Підтверджено 11 влучань БПЛА, внаслідок атаки постраждали 15 людей.

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