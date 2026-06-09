Фото: ОВА

Вночі 9 червня майже 20 разів російські загарбники атакували три райони області безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали троє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда та автівки. Постраждали двоє людей: 42-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під ворожим вогнем перебували Миколаївська та Петропавлівська громади. Горіли приватна оселя і гараж, також пошкоджене пожежне авто.

У Троїцький громаді Павлоградського району внаслідок атаки знищені приватний будинок і господарська споруда, ще одна оселя понівечена. Постраждала 63-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, упродовж ночі Харків зазнав чергового масованого ударуворожими безпілотниками. Підтверджено 11 влучань БПЛА, внаслідок атаки постраждали 15 людей.