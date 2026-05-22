Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час двох обшуків на території Київської області правоохоронці виявили та вилучили 14 ящиків сигарет без марок акцизного податку. Також вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, за допомогою яких адміністрували Telegram-канал для продажу цієї продукції.

Загальна вартість вилученого становить понад 2 мільйони гривень.

Стосовно фігурантів справи тривають слідчі дії.

