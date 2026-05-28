28 травня 2026, 22:25

Напав на пенсіонерку та кинувся з ножем на поліцію: У Чугуєві затримали розбійника

Фото: поліція Харківської області
28 травня до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Нападник штовхнув потерпілу до помешкання, вдарив кулаком в обличчя та, погрожуючи ножем, відкрито заволодів її майном.

Зловмисник зірвав із шиї жінки ланцюжок із ладанкою, забрав сережки та мобільний телефон, після чого втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Чугуївського районного управління поліції встановили особу, яка за описом відповідала прикметам нападника.

Під час спроби затримання чоловік намагався втекти, погрожував працівникам поліції ножем, застосував газовий балончик та чинив фізичний опір.

Надалі правопорушник здійснив спробу нападу на поліцейських із використанням ножа. Попри неодноразові законні вимоги припинити протиправні дії та попередження про можливе застосування табельної вогнепальної зброї, чоловік продовжував агресивну поведінку та намагався залишити місце події.

"У зв’язку з цим, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю з метою припинення протиправних дій та затримання озброєного правопорушника”, - повідомили у поліції.

Після затримання чоловікові було надано домедичну допомогу та викликано бригаду екстреної медичної допомоги.

Крім того, внаслідок протиправних дій зловмисника тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції.

За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

