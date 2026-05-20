20 травня 2026, 17:11

На Чернігівщині матір торгувала власною малолітньою донькою

Фото: Національна поліція
На Чернігівщині правоохоронці затримали 32-річну жительку Корюківського району, яка підозрюється у торгівлі власною малолітньою донькою

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Поліцейські викрили злочинну діяльність 32-річної мешканки Корюківського району, яка підозрюється у торгівлі своєю малолітньою дочкою. Жінку затримали та помістили під варту, їй загрожує до 15 років ув’язнення.

У ході досудового розслідування оперативники кримінального блоку та слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили, що жінка з корисливих мотивів використовувала для сексуальної експлуатації одну зі своїх малолітніх дочок.

Наразі зловмисниця затримана в порядку ст. 615 КПК України та поміщена під варту. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили їй про підозру.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі столиці: 44-річний чоловік, скориставшись дитячою довірливістю, тривалий час розбещував 9-річну сусідку. Під виглядом "друга" зловмисник маніпулював дівчинкою у месенджерах та заманював до власної квартири для вчинення розпусних дій.

Чернігівська область дитина торгівля людьми
